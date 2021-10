Un sommet européen assombri par un conflit avec la Pologne: "Cela touche à la base de la construction européenne", estime Alexandre De Croo

Un sommet européen a lieu aujourd'hui et demain à Bruxelles. Les vingt-sept y parlerons notamment des prix de l'énergie et des carburants. Mais une autre discussion va s'inviter au programme : la question de la Pologne qui remet en cause certains traités européens, ce que regrette notre Premier ministre interrogé juste avant le début du sommet au micro RTL Info.



"Cela touche à la base de la construction européenne. Que tous les citoyens et toutes les entreprises partout en Europe aient les mêmes droits. Si on détricote cela, on touche à la base la construction européenne qui est quand même une des principales sources de prospérité pour toute notre population", estime Alexandre De Croo. El le Premier ministre d'ajouter : "Pour la Belgique, clairement, c'est une discussion qui est très importante. C'est dommage qu'on doive avoir ces discussions maintenant parce que ça prend beaucoup de temps et on pourrait parler aussi des prix d'énergie, de la résilience de notre économie etc. C'est dommage qu'on doive avoir cette discussion mais c'est une discussion qui est très importante pour la Belgique".