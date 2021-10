Gilles Legardinier vient présenter son dernier livre: "les gens viennent me dire que ça les a touchés, que c’est particulier"

Gilles Legardinier, "un écrivain ‘feel good’, qui donne le sourire", était l’invité d’Olivier Schoonjans dans le RTL INFO avec Vous.

L’écrivain français de 55 ans est venu présenter son dernier livre intitulé "Mardi soir 19h". Le roman raconte l’histoire d’Éline, "une jeune femme qui arrive à l’âge où elle mesure la différence entre les rêves qu’elle avait étant enfant et la réalité de ce qu’est sa vie, son couple, son métier. Elle se heurte au mur de sa vérité", raconte l’auteur. Le déclic de l’héroïne intervient quand elle prend la décision de s’inscrire dans un club de sport.

"C’est une femme qui est malheureuse alors que sur le papier elle a tout pour être heureuse", décrit encore Gilles Legardinier, qui fait un parallèle entre son histoire et la vie réelle. "C’est le cas de beaucoup de gens qui sont malheureux à cause d’un quotidien qui n’est pas exactement à sa place."

Au travers de son histoire, l’auteur souhaite toucher son public et l’inciter à la réflexion. "Pour moi, le rire pour le rire ne sert à rien. Mes livres sont des fables et j’essaie d’être un pont entre les gens et eux-mêmes. Un livre qui ne vous change pas, qui ne vous interpelle pas, il ne sert à rien selon moi."

Une manière de faire qui porte ses fruits puisque "les gens viennent me dire que ça les a touchés, que c’est particulier", conclut-il.