Métiers en pénurie: voici comment le secteur du transport compte attirer de nouveaux travailleurs

Un nouveau protocole d'accord a été conclu entre employeurs et syndicats du transport, se félicitent-ils jeudi dans un communiqué. L'objectif est de rendre le secteur plus attractif afin de lutter contre la pénurie de chauffeurs qui entraîne notamment des problèmes d'approvisionnement des commerces.



L'accord porte sur trois axes:

- les salaires,

- la lutte contre les prix planchers,

- les conditions de travail.

C'est ce que résument les organisations patronales (UPTR, Febetra) et syndicales (UBT, CSC).

Revalorisation salariale

Côté salaire, l'augmentation maximale (0,4%) sera appliquée. Tous les travailleurs recevront un chèque-cadeau d'une valeur de 40 euros et tous ceux qui ont travaillé 175 jours entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2021 bénéficieront d'une prime coronavirus de 250 euros.

Une nouvelle classification qui tient davantage compte des spécificités des chauffeurs entrera en outre en vigueur le 1er janvier 2023. Concernant les prix, "la course vers le bas avec une constante pression doit cesser", souligne Tom Peeters de la FGTB-UBT. "Avec les employeurs, nous devons veiller à ce que les prix corrects du transport soient payés."

Enfin, l'accueil des chauffeurs sur les sites de chargement et les parkings doit être amélioré, s'accordent les partenaires. Si les mesures doivent encore être déterminées, il y a une demande très forte pour des parkings plus nombreux, plus confortables, plus sûrs et mieux équipés le long des autoroutes. Une requête qui est également soutenue par les employeurs, assurent Febetra et l'UPTR.