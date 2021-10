Drame en Flandre: une fillette de 15 mois perd la vie après avoir été renversée par une voiture devant sa crèche

Une enfant de 15 mois a été renversée par une voiture jeudi devant une crèche de Sint-Job-in-'t-Goor (Brecht, province d'Anvers), vers 16h30. Elle est décédée à l'hôpital, a indiqué en soirée la zone de police Voorkempen.

Une voiture s'engageant dans l'allée de la crèche aurai heurté la fille, selon Het Laatste Nieuws. La victime serait un enfant qui séjournait à la crèche et qui y était récupérée par les parents. Il n'y aurait aucune relation entre la victime et le conducteur qui a percuté l'enfant.

"Les circonstances exactes ne sont pas claires et devront ressortir des différents interrogatoires", explique An Denis de la zone de police de Voorkempen. "Après avoir reçu les premiers soins sur place, la victime a été transférée à l'hôpital universitaire d'Anvers (UZA). Elle y est mort plus tard dans la soirée".

Le procureur du Roi et un expert de la circulation se sont rendus sur les lieux jeudi soir pour enquêter sur les circonstances précises. Le permis de conduire a été immédiatement révoqué pour 15 jours, comme le veulent les règles de la police, et ne doit pas nécessairement indiquer une intoxication ou toute autre raison.

La crèche Klim-op accueille une quarantaine d'enfants.