Taipro inaugure sa nouvelle implantation et lance un concours à destination des étudiants

(Belga) L'entreprise belge de high tech Taipro, qui est spécialisée dans l'électronique et les micro-systèmes, a annoncé jeudi soir lors d'un événement organisé à l'occasion de son déménagement dans le zoning de Lambermont (Verviers) le lancement d'un concours à destination des étudiants de master en électronique: 10.000 euros de récompense sont notamment prévus.

Taipro existe plus de douze ans et apporte son expertise dans divers domaines : le médical, l'aérospatial ou encore la Formule 1. On lui doit notamment le plus petit capteur de pression au monde ou encore le développement d'une vitrine de lévitation. La PME a déménagé début juillet de son site du Sart-Tilman à Liège vers le zoning de Lambermont, à Verviers. Un choix nécessaire, compte tenu de son expansion. "On cherchait un bâtiment avec plus de mètres carrés pour agrandir la salle blanche et un accès proche de l'autoroute", explique l'administrateur-délégué Michel Saint-Mard, également co-fondateur. "On veut doubler le personnel d'ici entre trois et cinq ans, on produit 25.000 pièces par an et on souhaite atteindre les 50.000 d'ici un à deux ans", a-t-il également déclaré. Taipro réalise par ailleurs actuellement un chiffre d'affaires de 900.000 euros par an. C'est donc pour marquer le coup que la société a décidé de lancer un concours avec une récompense de 10.000 euros à la clé aux porteurs de projet. Tous les étudiants de master en électronique ont jusqu'au mois de mars 2022 pour participer. Quatre écoles et universités ont déjà répondu à l'appel : l'ECAM, l'Helmo, l'UCLouvain et l'ULiège. "Le projet doit générer de l'économie chez nous et être innovant, c'est-à-dire proposer quelque chose qui n'existe pas, c'est pour ça que l'on met cette 'incentive'", a encore ajouté Michel Saint-Mard. La PME s'engage par ailleurs à fournir du monitoring et donner l'accès à sa salle blanche aux étudiants dont le projet aura été sélectionné. (Belga)