Un nouveau jeu vidéo belge aide les enfants bègues

(Belga) La start-up belgo-américaine Say It Labs a mis au point un jeu vidéo qui aide les enfants bègues à améliorer leur élocution. Intitulé "Fluency Friends", il n'est actuellement disponible qu'en Amérique du Nord, mais la Flandre suivra bientôt. Ce n'est pas une coïncidence si la société lance le jeu vendredi à l'occasion de la journée internationale de sensibilisation au bégaiement.

On estime qu'environ trois millions de personnes bégaient aux États-Unis. Pourtant, il n'existe qu'un faible pourcentage d'orthophonistes spécialisés dans le traitement de ces personnes. "Par conséquent, la plupart des bègues passent leur vie sans traitement adéquat", explique Lukas Latacz, directeur technique et cofondateur de Say It Labs. "Nous sommes convaincus que l'utilisation de Fluency Friends dans le cadre d'un traitement améliorera la thérapie de la fluidité. Il peut également constituer une première étape pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur les techniques motrices et comportementales qui améliorent les compétences orales." Le jeu vidéo combine une technologie avancée de reconnaissance de la parole avec des pratiques de logopédie dans un jeu avec une série d'animaux. Ces derniers guident le joueur à travers différentes îles, chacune représentant une technique de thérapie qui améliore le bégaiement. Par exemple, il y a "Zen Island", où les joueurs apprennent à activer et désactiver les cordes vocales. La technologie de reconnaissance vocale surveille la façon dont les enfants effectuent les exercices et fournit un retour immédiat. Les résultats peuvent être partagés immédiatement avec un médecin traitant. Le jeu s'adresse aux enfants âgés de cinq à quinze ans. (Belga)