Budget fédéral - Élargissement de la durée de perception de l'allocation de transition pour jeunes veufs

(Belga) L'allocation de transition, dont bénéficient les jeunes veufs et veuves de moins de 48 ans salariés ou fonctionnaires, sera prolongée dans le temps, annonce vendredi la ministre des Pensions Karine Lalieux. Un montant minimum garanti sera également introduit. Pour ce faire, un montant de 7 millions d'euros a été débloqué lors du conclave budgétaire.

Concrètement, la durée de perception de l'allocation de transition passe de 12 à 18 mois pour une personne sans enfant, de 24 à 36 mois pour une personne avec un ou plusieurs enfants de plus de 13 ans, et de 24 à 48 mois pour une personne avec un enfant de moins de 13 ans ou un enfant en situation de handicap. Par ailleurs, un montant minimum de 1.383 euros par mois (pour une carrière complète) est introduit, à l'instar de ce qui existe déjà pour la pension de survie. La réforme d'applique depuis le 1er octobre 2021. Outre la réforme de l'allocation de transition, le gouvernement a également prévu 29 millions d'euros d'investissements pour une plus grande digitalisation du service fédéral des pensions. Ces budgets s'ajoutent aux 432 millions d'euros déjà libérés sur les budgets 2021 et 2022 pour la hausse de la pension minimum, ajoute la ministre Lalieux. (Belga)