Catherine Fonck: "Il est fondamental de continuer à tout faire pour freiner la circulation du virus dans les écoles"

La cheffe de groupe Cdh à la Chambre, Catherine Fonck, était l'invitée de Fabrice Grosfilley à 7h50 sur Bel RTL.

Selon elle, il est nécessaire de continuer à faire des efforts dans les écoles afin de lutter contre la propagation du Covid19.

"Ce n'est pas en négligeant les écoles, en faisant la politique de l'autruche et en laissant aller la situation dans les écoles qu'on va les laisser ouverte demain. Ce n'est pas non plus en laissant aller les contaminations dans les écoles qu'on va contrôler l'épidémie", tonne Catherine Fonck qui "pense qu'il est fondamental de continuer à tout faire pour freiner la circulation du virus dans les écoles."