Une "casserole oubliée sur le feu" provoque un incendie à Evere: une maman et son fils hospitalisés

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus pour un feu de cuisine, rue de Genève à Evere, jeudi soir vers 18h00. Les habitants de l'appartement sinistré, une mère et son fils, ont dû être transportés à l'hôpital. Les pompiers de Bruxelles rappellent qu'il ne faut jamais essayer de couvrir les flammes avec un objet inflammable.



"Nous avons constaté, en arrivant sur place, qu'il s'agissait d'une casserole oubliée sur le feu", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Les habitants avaient mis un édredon sur la casserole pour éteindre les flammes, mais l'édredon a naturellement pris feu aussi. Nous avons donc éteint correctement le feu, puis nous avons ventilé l'appartement, nous avons encore vérifié s'il n'y avait pas d'autres points chauds, puis on a coupé l'électricité. Les deux habitants, une maman et son fils, ont été transportés vers l'hôpital pour intoxication légère à cause de la fumée", a relaté Walter Derieuw.

"Je rappelle que, dans pareil cas, il faut d'abord couper la source de l'énergie, puis couvrir le feu de quelque-chose qui n'est pas inflammable, par exemple le couvercle de la casserole ou un torchon un peu humide, ou encore une couverture anti-feu si l'on a ça chez soi", a conseillé le porte-parole des pompiers.