À une semaine de la COP26, les jeunes manifestent pour le climat dans plusieurs villes de Wallonie

Une fois de plus, les jeunes se bougent pour le climat. Dans plusieurs villes du pays, des manifestations étaient organisées.

À Louvain-la-Neuve, des dizaines de jeunes se sont rassemblés sur la Grand Place. Une mobilisation forte mais malgré tout moins importante qu’espérée en termes de participants, la faute à certains directeurs d’école qui ont refusé que leurs élèves se rendent à cette manifestation.

"On a un message clé à faire passer aujourd’hui", revendique Adelaïde Charlier, présente à Louvain-la-Neuve. "C’est demander à nos différents ministres de l’Environnement de s’accorder sur un plan exact et prêt pour aller à la COP26. Pour l’instant, ça n’est pas le cas et si la Belgique part à cette COP26 sans plan, le pays ne servira à rien. C’est pour ça qu’on leur demande que durant la dernière semaine qu’il nous reste avant cette COP26, ils s’accordent entre régions. Nous on veut montrer que la Belgique est unie donc on leur demande de faire la même chose."

"C’est super important parce que c’est notre futur et celui de nos enfants et ceux encore après", déclare de son côté une jeune présente à la manifestation. (…) Il faut absolument qu’on fasse quelque chose pour toutes les générations à venir."

À Charleroi, c’est au parc Reine Astrid que les jeunes se sont rassemblés. "On a fait cette manifestation après celle de 2019 parce que rien n’a changé depuis", rapporte Livio Laureys, l’organisateur de la manifestation de Charleroi. "Du coup on est là pour revendiquer et faire reparler du mouvement pour que les choses changent. On va essayer que ce mouvement soir répété."