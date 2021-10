Chine: dépistage massif à Pékin après quelques cas de Covid

(Belga) La ville de Pékin va tester une partie de ses habitants après quelques cas de Covid en banlieue de la capitale chinoise liés à un groupe de touristes, a rapporté vendredi un média d'Etat.

La Chine maintient une politique sanitaire qui vise le "zéro infection", au prix d'un strict suivi des déplacements et d'une limitation draconienne des entrées sur son territoire. Mais le pays asiatique recense malgré tout régulièrement des cas sporadiques. La Chine a ainsi enregistré ces derniers jours quelques dizaines de malades du Covid-19, tous liés à un couple de personnes âgées ayant participé à un voyage organisé. Selon les autorités sanitaires, quatre personnes ont été testées positives à leur retour à Pékin. Toutes s'étaient rendues en Mongolie intérieure (nord) où le nouveau foyer a été détecté. En réaction, quelque 35.000 personnes du district de Changping où elles résident, dans le nord-ouest de Pékin, vont être testées elles aussi, a rapporté l'agence officielle Chine nouvelle. Le calendrier n'a pas été précisé. Le nouveau foyer épidémique se trouve à plus de 650 km de Pékin, dans la ville frontalière d'Erenhot en bordure de la Mongolie. Les habitants y ont reçu l'ordre de rester chez eux. La dégradation des conditions sanitaires dans cette région houillère tombe au plus mal pour la Chine, touchée par des pénuries d'électricité faute notamment de pouvoir approvisionner ses centrales en charbon, qui en sont très dépendantes. Le ministère chinois de la Santé a fait état vendredi de 28 nouveaux cas locaux de Covid-19 au niveau national.