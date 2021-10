Le Commissaire au Plan Philippe Donnay décède à l'âge de 46 ans

(Belga) Le Commissaire au Plan Philippe Donnay est décédé vendredi à l'âge de 46 ans, à la suite d'un arrêt cardiaque, annonce le Bureau fédéral du plan par communiqué.

Nommé commissaire au Plan en mai 2014, Philippe Donnay a débuté sa carrière en 1999 comme macro-économiste auprès de la Banque Degroof. De 2004 à 2006, il a assumé la fonction de directeur du Centre d'études politiques, économiques et Sociales et de conseiller économique, financier et budgétaire de la présidente du cdH. Après un bref passage à la FEB, il est devenu, début 2008, directeur de cabinet adjoint, puis directeur de cabinet de la vice-Première ministre Joëlle Milquet. "C'est avec tristesse que nous apprenons le décès du Commissaire au Plan Philippe Donnay. Economiste moderne, passionné de la chose publique, Philippe Donnay était connu pour sa verve et sa volonté de faire évoluer positivement notre pays. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches", a réagi le Premier ministre, Alexander De Croo. (Belga)