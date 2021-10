Alec Baldwin réagit après le coup de feu mortel en plein tournage

La star américaine Alec Baldwin se trouvait impliqué vendredi dans un événement aussi tragique que rarissime après avoir tué la veille, vraisemblablement de manière accidentelle, une directrice de la photographie sur le tournage d'un western dans l'Etat américain du Nouveau-Mexique.

La directrice de la photographie Halyna Hutchins et le réalisateur Joel Souza "ont été blessés par balle lorsqu'Alec Baldwin a déchargé une arme à feu utilisée pour le tournage" du film "Rust", ont déclaré jeudi les services du shérif du comté de Santa Fe dans un communiqué transmis à l'AFP.

Alec Baldwin devait tenir le rôle principal de ce western, dont l'histoire tourne autour d'un homicide accidentel. L'acteur a réagi ce vendredi en fin d'après-midi sur ses réseaux sociaux. "Il n'y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse face à l'accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée. Je coopère pleinement à l'enquête policière pour déterminer comment cette tragédie s'est produite et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu'à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna".



Alec Baldwin au téléphone après son interrogatoire © AP



Alec Baldwin, visiblement très abattu, photographié sur le parking du bureau du shérif après son interrogatoire © AP