Météo: voici les prévisions pour ce week-end et les prochains jours

Samedi matin, de la grisaille matinale sera possible et des nuages prédominants dans un premier temps dans la plupart des régions, indique l'Institut royal météorologique (IRM) qui prévoit aussi localement des éclaircies (notamment sur la moitié ouest du pays). Celles-ci deviendront ensuite plus nombreuses à partir de l'ouest, surtout l'après-midi. Les maxima varieront de 9° en haute Ardenne à 13° ou 14° dans le centre du pays. Le vent sera faible de secteur sud-ouest.



En soirée, le ciel deviendra peu à partiellement nuageux et le temps sera sec. Durant la nuit de samedi à dimanche, le temps restera sec et le ciel deviendra peu nuageux sur l'ensemble des régions. Les minima seront compris entre 1° en Hautes-Fagnes et 7° à la mer. Le vent sera faible à modéré et virera du sud au sud-est.

Dimanche, le temps sera calme et ensoleillé avec des maxima de 10° à 15°. Lundi, il y aura des périodes de pluie ou des averses, et des maxima de 10° à 16°. Mardi et mercredi, il fera majoritairement sec avec du soleil, des nuages et des maxima proches de 15°.

Lundi, le ciel sera nuageux avec des périodes de pluie ou des averses. Les maxima varieront entre 10 degrés en haute Belgique et 16 degrés en plaine. Le vent sera modéré, et parfois assez fort à la mer, de secteur sud-ouest.

Mardi, le temps sera généralement sec avec davantage de soleil sur le nord-ouest du pays et plus de nuages au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima seront compris entre 10 et 15 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur sud-ouest à ouest.

Mercredi, le temps sera sec et, une fois la grisaille matinale localement tenace dissipée, nous bénéficierons d'éclaircies. Les maxima se situeront entre 9 et 15 degrés, sous un vent modéré de sud-ouest.

Jeudi, le temps deviendra à nouveau ensoleillé en cours de journée, après la dissipation de la grisaille matinale localement tenace. Les maxima varieront de 10 à 15 degrés, sous un vent faible à modéré de sud.