La remorque d'un agriculteur percutée par un train à Houyet: le trafic ferroviaire a dû être interrompu

La remorque du tracteur d'un agriculteur qui s'était arrêté sur le passage à niveau de la rue de la Station à Houyet (province de Namur) a été percutée par une locomotive Infrabel samedi vers 11h30, a indiqué le porte-parole du gestionnaire du réseau ferroviaire à l'agence Belga.



Selon la bourgmestre de l'entité, l'agriculteur a perdu son chargement à hauteur du passage à niveau. Il a voulu le raccrocher mais n'en a pas eu le temps. Il n'a pas été blessé. Les infrastructures ont été endommagées. Les équipes d'Infrabel ont été dépêchées sur les lieux pour examiner l'ampleur des dégâts, et le cas échéant, évacuer ou remorquer la locomotive. Le trafic ferroviaire de la ligne 166 a été interrompu un certain temps entre Beauraing et Gendron. La ligne devrait être rouverte aux alentours de 14h30, a encore précisé la bourgmestre.