"Red Sandra" à l'affiche de la dernière FFO Night à Ostende

(Belga) Les organisateurs du festival du film d'Ostende proposent samedi une quatrième et dernière FFO Night, l'offre alternative qui remplace le festival annulé en raison du contexte sanitaire en début d'année. L'avant-première de "Red Sandra" fait figure de tête d'affiche de la soirée. Ce film réalisé par le couple Jan Verheyen-Lien Willaert a remporté plusieurs distinctions à l'étranger.

Au travers de quelques soirées cinéma disséminées dans l'année, les organisateurs du festival du film d'Ostende ont souhaité soutenir réalisateurs, distributeurs et cinémas, qui n'ont pu rouvrir que le 9 juin dernier. "Red Sandra" raconte l'histoire inspirée de faits réels de la famille Massart. William (Sven De Ridder) et Olga (Darya Gantura) apprennent que leur fille de 6 ans, Sandra (Rosalie Charles), souffre d'une maladie orpheline et n'a plus qu'un an à vivre. Le père se lance alors dans un bras de fer avec l'industrie pharmaceutique. Le film a été couronné meilleur film et meilleur scénario au festival international du film Hope de Stockholm. Sven De Ridder y a aussi décroché le prix du meilleur acteur. Jan Verheyen et Lien Willaert ont reçu le prix de la meilleure réalisation au festival d'Emden-Norderney, en Allemagne. La prochaine édition du festival ostendais est programmée du 21 au 29 janvier 2022. (Belga)