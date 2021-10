Hongrie: Orban ouvre la campagne législative par une diatribe contre l'UE

(Belga) Le Premier ministre hongrois Victor Orban s'est lancé dans une diatribe contre l'Union européenne samedi, devant des milliers de sympathisants, au moment où s'ouvre la campagne législative dans le pays.

"Les institutions européennes veulent dicter aux citoyens hongrois et polonais comment nous devons vivre notre vie", a-t-il lancé lors d'un discours dans le centre de Budapest, auquel des milliers de sympathisants, y compris de Roumanie, de Pologne et d'Italie, ont assisté. Le Premier ministre nationaliste, en conflit ouvert avec la Commission européenne sur nombre de réformes égratignant l'Etat de droit, aux yeux de Bruxelles, a ensuite appelé ses concitoyens à défendre "leur patrie, leur culture et la liberté du quotidien". Au pouvoir depuis près de 12 ans, Victor Orban espère remporter les élections législatives prévues au printemps 2022. A quelques kilomètres de là se tenait un rassemblement de l'opposition. Six partis, allant de la gauche à une formation anciennement neonazie, ont élu un candidat unique en la personne de Peter Marki-Zay pour faire barrage au Fidesz de Victor Orban. La Hongrie commémorait samedi le soulèvement populaire du 23 octobre 1956 contre le régime communiste, violemment réprimé par les troupes soviétiques.