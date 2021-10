Météo - Un temps calme et ensoleillé ce dimanche

(Belga) Le temps sera calme et ensoleillé ce dimanche, avec tout au plus quelques nuages d'altitude, surtout dans l'ouest, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Les maxima se situeront entre 10 degrés en Hautes Fagnes et 14 degrés en Flandre, sous un vent du sud faible à modéré.

Dimanche soir, le ciel sera dégagé à peu nuageux. Dans le courant de la nuit, davantage de nuages arriveront progressivement par l'ouest et de faibles précipitations seront déjà possibles en fin de nuit sur l'extrême ouest. Les minima varieront entre 1 degré dans le sud­ est et 9 degrés à la côte, sous un vent modéré de sud. Lundi, des périodes de temps sec majoritaires alterneront avec quelques averses ou faibles pluies. Sur l'ouest, les précipitations s'intensifieront légèrement en fin de journée. Dans l'ensemble, il fera nuageux, avec néanmoins quelques éclaircies temporaires. Les maxima oscilleront entre 10 et 15 degrés, sous un vent modéré de sud tournant au sud­-ouest.