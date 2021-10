Tir mortel d'Alec Baldwin sur un tournage: qui est Hannah Gutierrez Reed, la jeune armurière au coeur de l'enquête?

L'enquête sur le décès jeudi d'une directrice de la photographie aux Etats-Unis, tuée par un tir d'Alec Baldwin lors du tournage d'un western, se poursuivait samedi en se focalisant sur l'armurière et l'assistant réalisateur.



Touchée au torse après le déclenchement par M. Baldwin d'une arme utilisée comme accessoire du film "Rust", selon un rapport d'enquête préliminaire consulté par l'AFP, Halyna Hutchins avait été transportée par hélicoptère à un hôpital du Nouveau-Mexique, où son décès a été prononcé.



Le réalisateur Joel Souza, blessé à l'épaule lors du tir et en convalescence, s'est dit samedi "anéanti par la perte de (son) amie et collègue", dans un communiqué transmis au site Deadline.



"Elle était bienveillante, pleine de vie, incroyablement talentueuse", a-t-il ajouté.



Le rôle de l'armurière de cinéma Hannah Gutierrez Reed, 24 ans, est examiné de près par les enquêteurs car c'est elle qui avait, selon le rapport, préparé l'arme à feu avec laquelle l'acteur a tiré le coup fatal. Elle l'avait placée sur un chariot avec deux autres armes.



L'assistant réalisateur, Dave Halls, décrit comme un professionnel expérimenté, avait ensuite tendu cette arme à M. Baldwin lors de la répétition d'une scène du film, l'informant qu'elle était "froide", c'est-à-dire non chargée d'une balle réelle en jargon cinématographique.



M. Halls ne "savait pas que l'arme était chargée à balles réelles", précise le rapport d'un agent du bureau du shérif du comté de Santa Fe, dans l'Etat du Nouveau-Mexique.



Après le coup de feu, Mme Gutierrez Reed s'est vue confier l'arme et a collecté la cartouche usagée, avant de les remettre aux policiers à leur arrivée, indique le rapport.



Aucune poursuite n'a encore été engagée, indiquait vendredi un porte-parole du shérif.



"Stupeur"



La thèse accidentelle semblant privilégiée, Alec Baldwin est resté en liberté après avoir été interrogé.



Un mandat de perquisition a été délivré par un juge vendredi, autorisant les forces de l'ordre à saisir le matériel lié au tournage ainsi que les armes et munitions utilisées comme accessoires, et les habits portés par l'acteur et le reste de l'équipe lors du drame.



"Les mots me manquent pour exprimer ma stupeur et ma tristesse après l'accident tragique qui a tué Halyna Hutchins", a tweeté vendredi l'acteur de 63 ans, assurant "coopérer pleinement dans l'enquête".



Dans la nuit de vendredi à samedi, le comédien a aussi retweeté un article de Variety dont le titre indique qu'il avait été "informé que l'arme-accessoire était sûre avant le tir fatal", sans y ajouter de commentaire.



Le film "Rust", dont le tournage a été suspendu pour une durée indéterminée, est un western écrit et réalisé par Joel Souza.



Alec Baldwin, co-producteur du film, y tient le rôle principal d'un hors-la-loi qui prend la fuite avec son petit-fils de 13 ans lorsque ce dernier est condamné, à la suite d'un homicide accidentel, à la pendaison pour meurtre.



"Responsable"



L'appel téléphonique d'une membre de l'équipe au numéro d'urgence des services de secours (911) semble par ailleurs confirmer l'existence de tensions sur le tournage de ce film à petit budget.



Questionnée par l'opératrice du 911 sur la présence de balles réelles dans l'arme, cette femme non identifiée a ainsi répondu, selon l'enregistrement rendu public: "Je ne peux pas vous dire... Et cet enfoiré d'assistant réalisateur qui m'a crié dessus au déjeuner, (...) il est censé vérifier les armes, il est responsable de ce qui se passe sur le plateau" de tournage.



Six membres de l'équipe technique du film avaient par ailleurs quitté le plateau plusieurs heures avant le drame, selon le Los Angeles Times, pour protester contre leurs conditions de travail et de sécurité.



Une arme utilisée comme accessoire sur le tournage s'était en effet accidentellement déclenchée à au moins deux reprises avant l'accident de jeudi, selon des sources anonymes citées par le journal, qui ne précise pas s'il s'agissait de la même arme.



Interrogée à ce sujet par l'AFP, la société de production n'a pas réagi.

Je n'étais pas sûre d'être prête

Mme Gutierrez Reed, qui ne s'est pas exprimée publiquement depuis le drame, confiait dans un podcast début septembre avoir hésité à travailler sur son précédent film, "The Old Way" avec Nicolas Cage, n'étant "pas sûre d'être prête", mais elle ajoutait que le tournage s'était ensuite "très bien passé".

La jeune femme avait également confié avoir appris son métier en regardant son père faire: "J’ai aussi appris beaucoup de choses en le regardant travailler. J’ai trouvé le chargement des blancs super effrayant, parce que je n’y connaissais rien. Mais il m’a appris comment faire. Et j’ai découvert certaines techniques moi-même."

Hannah Gutierrez Reed s'était aussi exprimé sur la procédure à suivre quand on se sert d’une arme sur un tournage : "Vous ouvrez le chargeur, mettez la balle dedans et ensuite vous devez amener le blanc juste devant le canon pour qu’il tire la prochaine fois que la prise est retirée et que l’arme est tirée. Vous devez regarder attentivement quelle balle est le blanc, s’il y a aussi des balles factices dedans. J’essaie toujours de mettre autant de mannequins que possible parce que c’est plus réaliste. Certains ne veulent pas cela pour une raison quelconque. C’est juste la façon dont vous vous sentez le plus à l’aise", avait-elle poursuivi.