Fuite de données sur Linkedin: un expert explique comment vous protéger si vous profil est concerné

Le réseau social pour professionnel Linkedin a été victime d’une nouvelle fuite de données. 92% des utilisateurs sont potentiellement concernés.

Pour savoir si vous faites partie des victimes, "il vous suffit de chercher ‘fuite Linkedin’ dans votre moteur de recherche" explique Olivier Bogaert, commissaire à la Computer Crime Unit de la police fédérale. "Là, vous aurez des sites qui vous serons proposés et qui vous permettront de savoir si votre profil est concerné."

"Si vous êtes concerné et au vu de la masse de données disponibles, je pense qu’il faut envisager de fermer le profil existant et d’en recréer un nouveau avec un mot de passe totalement différent" poursuit l’expert qui pose une vive mise en garde. "Il faudra faire particulièrement attention aux messages qui risquent de vous arriver parce que les pirates et les arnaqueurs disposent d’informations vous concernant et pourraient vous envoyer des messages qui vont retenir votre attention et qui permettront, par exemple, l’installation de logiciels malveillants."

Cette fuite de données n’est malheureusement pas une première et les problèmes de sécurité de ce genre se multiplient. "Il faut être attentif aux données que nos partageons. Le problème c’est que sur un réseau social comme Linkedin, les gens sont très actifs et donnent des données assez précises sur leur fonction, le moyen d’entrer en contact avec l’adresse mail et/ou le numéro de téléphone, des tas de choses qui permettent un ciblage très précis. Mon conseil est de ne pas trop donner trop d’informations et se limiter à l’essentiel", conclut l'expert de la police fédérale.