Un Conseil des ministres restreint convoqué en fin de journée pour évoquer la situation sanitaire et le retour du port du masque

Le Premier ministre Alexander de Croo (Open Vld) convoque un Conseil des ministres, ce lundi, afin de se pencher sur la situation sanitaire du pays. C'est ce qu'a indiqué son porte-parole dimanche à Belga. Il sera notamment question d'une exigence plus large concernant les masques buccaux dans les zones intérieures.



Selon le Premier ministre, il est clair que les chiffres actuels du coronavirus ne permettent pas encore de supprimer progressivement la phase fédérale. Alexander De Croo veut se concentrer sur "la vigilance et la prudence". C'est pourquoi, lundi, le kern discutera, sur la base des avis scientifiques de la commission covid et du groupe d'experts GEMS, entre autres, d'une base fédérale plus large comprenant une obligation étendue de port du masque à l'intérieur.

En Flandre, le masque n'est plus obligatoire dans les magasins, et les salles de sport notamment. L'idée serait donc de généraliser le port du masque, même si vous possédez un covid safe ticket! Le masque est obligatoire à Bruxelles depuis quelques jours, et le sera en Wallonie dès le 15 novembre...

Sur la table, il y a aussi la question du télétravail. Il n'est plus recommandé en Wallonie depuis début septembre.

Le Premier ministre souligne qu'il n'est pas question de fermer un quelconque secteur ni de rallonger les vacances de la Toussaint. Comme dans d'autres pays européens, le nombre de contaminations au coronavirus augmente à nouveau. Plus de 8,5 millions de Belges ont été entièrement vaccinés. L'augmentation des courbes signifie toutefois une vigilance accrue au cours des prochaines semaines et des prochains mois, selon le cabinet du Premier ministre.

Plusieurs réunions sont prévues cette semaine, dont notamment des échanges entre les différents gouvernements avec un comité de concertation vendredi.