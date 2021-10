Une bonne nouvelle pour les amateurs de Noël: les sapins connaissent une année exceptionnelle

Nous sommes le 25 octobre. Dans deux mois tout juste, c'est Noël et votre sapin trônera peut-être fièrement dans votre salle de séjour. Et voici une bonne nouvelle pour les amateurs de vrais sapins: ils seront particulièrement beaux cette année.

Anne-Sophie de Wouters est productrice de sapin à Anhée, en province de Namur. Selon cette experte, la saison s'annonce exceptionnelle: "Les sapins sont vraiment très très beaux. Ils ont fait une très très belle pousse, bien verte avec des aiguilles bien larges et donc comme la pousse de l'année dernière n'était pas trop longue. Ils sont bien denses de haut en bas."

L'humidité, la lumière du soleil et chaleur sont à la base de ce bon cru. Jonathan Rigaux, président de l'union ardennaise des pépiniéristes, énumère les ingrédients qui ont permis ce cocktail détonnant: "Sur les 3 mois de la croissance de l'arbre de mi-mai à mi-juillet, on a eu un bel équilibre qui a permis au arbre de gagner 10 à 15% à la croissance habituelle".

Plus vert, plus grand, les sapins sont aussi plus résistants. "L'arbre est gorgé d'eau. Les aiguilles sont fortes et donc on n'aura pas de déssèchement précoce chez le consommateur. "

Autre bonne nouvelle pour le consommateur: le prix du sapin ne sera pas différent. "On sait qu'on va se retrouver autour d'une cinquantaine d'euros pour un Norman de deux mètres, une trentaine d'euros pour un Epicéas de deux mètres. "

Le secteur espère vendre 3,5 millions de sapins cette année. Entre 600.000 et 700.000 d'entre eux finiront dans les ménages belges.