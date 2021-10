Habay ne compte aucune éolienne: les citoyens vont-ils en installer 21 prochainement? "Une consultation populaire est entamée" (vidéo)

A Habay, une grande consultation populaire est organisée. Les citoyens sont invités à s’exprimer anonymement sur plusieurs projets d’éoliennes. Covid oblige, la consultation se fait par courrier. Les riverains ont reçu ou recevront une lettre présentant les différents projets. "Et puis en page 2, 3 et 4, le groupe pro-éolien motivation explique les raisons de la volonté d'implanter des éoliennes, tandis que les 3 pages sont réservées aux anti-éoliens qui expliqueront leurs motivations, explique Serge Bodeux, bourgmestre d’Habay. En dernière page, on retrouve une carte de la commune d'Habay avec les différents villages et autoroutes et on va pouvoir situer les différents projets projetés".

Pour l'instant, la commune ne compte aucune éolienne. Si tous ces projets étaient approuvés, 21 éoliennes de plus de 150 mètres de haut devraient pousser sur le territoire communal, majoritairement autour de l'autoroute E411. Le dépouillement de la consultation, est prévu le 19 novembre.