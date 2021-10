La planification anticipée des soins et les choix de fin de vie ne doivent pas être tabous

(Belga) La planification anticipée des soins (ACP) et les choix de fin de vie sont au c?ur de la nouvelle campagne "Advance Care Planning, ou ACP", lancée lundi par le SPF Santé publique. Elle encourage à faciliter le dialogue avec ses proches ou des professionnels de soins autour de ces sujets trop souvent tabous. Ce n'est qu'ainsi que, quand les vieux jours approchent, on peut s'assurer faire respecter ses préférences, valeurs et croyances, en termes de soins, logement, ou même au moment de mourir.

"Comment dire à mes parents que j'aimerais savoir s'ils préfèrent être enterrés ou incinérés? Comment aborder le sujet de l'euthanasie avec ma famille?" Ces discussions comptent et sont importantes, explique le SPF Santé dans son communiqué. Et pour faciliter à aborder ces thèmes compliqués, le service public fédéral met à disposition, via sa plateforme en ligne "mesvieuxjours.be", différents outils d'aide. Le site permet au citoyen de découvrir les différents choix auxquels il peut être confronté en fin de vie et de les enregistrer dans le formulaire de souhaits. L'important face à ces choix est d'y réfléchir, se renseigner, décider, en parler pour ensuite pouvoir enregistrer ses préférences dans un formulaire de souhaits. Un processus anticipatif qui n'est néanmoins pas irréversible, préviennent les auteurs du site mesvieuxjours.be: "au fil du temps, vos priorités peuvent se modifier ou de nouvelles possibilités peuvent s'offrir à vous. Rien ne vous empêche de modifier vos choix, aussi souvent que vous le désirez". Dans le cadre de la campagne, des spots radio de sensibilisation seront aussi diffusés, ainsi que des vidéos sur les réseaux sociaux. Une attention particulière sera aussi portée pour former au mieux les médecins généralistes sur la question.