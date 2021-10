En automne, les feuilles et... nos cheveux tombent: un phénomène qui surprend les dermatologues (vidéo)

Voilà, l'automne est là ! Avec lui vient le froid, les chutes de feuilles et les fruits et légumes d'automne. Mais un autre phénomène se manifeste pendant cette période: la chute de nos cheveux. En effet, nombreux sont ceux qui perdent davantage de cheveux pendant cette saison particulière.

Et la plus grande surprise dans cette information, c'est qu'il n'y a aucune raison valable à cela. "Nous n'en savons strictement rien", précise en effet le professeur Dominique Tennstedt, dermatologue. "Cela se dit comme ça les gens ont une explication pour leur perte de cheveux automnale", embraye-t-il ensuite avec humour. Mais il a cependant donné des indications précises sur les motifs d'inquiétude.

En effet, il est courant et même normal que vous perdiez des cheveux tous les jours. "Tout le monde perd 80 à 100 cheveux par jour, c'est normal. Mais nous en récupérons aussi 80 à 100", confirme Dominique Tennstedt, qui confirme un phénomène biologique d'équilibrage entre perte et pousse de cheveux, ce qui explique le maintien d'une masse régulière.

Il existe cependant une technique pour définir si, oui ou non, notre perte de cheveux résulte d'un problème. "On prend ses doigts et on fait 3-4 tractions sur ses cheveux. Si on a plus de 2 ou 3 cheveux à chaque fois, c'est qu'il y a une perte", précise le dermatologue, évoquant ensuite plusieurs raisons possibles. "On peut alors consulter son médecin ou un dermatologue. Ce sont essentiellement des pertes biologiques: un manque de fer, une thyroïde un peu déréglée, la prise de certains médicaments... Parfois il n'y a pas de cause, bien sûr".

Mais attention: évitez les compléments alimentaires dans ces cas-là. "Les compléments alimentaires, c'est du marketing. Ce n'est pas très efficace. Cela marche surtout sur la publicité", martèle en effet le professeur. Cela n'est pas le cas si des cheveux disparaissent de manière localisée, laissant souvent un rond dégarni. "Deux grands diagnostics existent: une pelade ou une teigne, avec un fond de plaque un peu sale. Une teigne, c'est un champignon. Ce sont souvent les animaux qui les communiquent aux enfants, qui sont les seuls à faire la teigne dans notre pays", nous précise Dominique Tennstedt.

Courage, l'automne s'achèvera le 21 décembre.