Coronavirus - Les vaccinés pourront entrer aux États-Unis dès le 8 novembre, les enfants exemptés

(Belga) À partir du 8 novembre, les ressortissants étrangers pourront à nouveau se rendre aux États-Unis, à la condition qu'ils soient complètement vaccinés contre le coronavirus avec l'un des vaccins reconnus au niveau international. Les jeunes âgés de moins de 18 ans n'auront, eux, pas besoin de prouver qu'ils sont vaccinés contre le Covid-19 pour pénétrer sur le territoire américain, a indiqué lundi la Maison Blanche.

Lors d'une conférence téléphonique précisant les modalités de la réouverture des frontières aux voyages aériens, un haut responsable de la Maison Blanche a indiqué que cette exemption tenait compte à la fois des différences réglementaires entre pays sur la vaccination des enfants, et de la disponibilité des vaccins. Les États-Unis avaient fermé en mars 2020 leurs frontières à des millions de voyageurs du monde entier, hors motifs impérieux de déplacement. Selon un document distribué par l'administration américaine, outre les enfants, seront dispensés certains participants à des essais cliniques de vaccins contre le Covid-19, les personnes ayant des contre-indications médicales à la vaccination, les voyageurs devant se déplacer pour des raisons urgentes ou humanitaires (justificatif à l'appui), et les personnes venues, pour des raisons autres que le tourisme, de pays où le vaccin est difficile à obtenir. Les enfants âgés de plus de deux ans, et non vaccinés, devront se faire tester dans les trois jours avant le départ s'ils voyagent avec des adultes vaccinés. Le délai est réduit à un jour s'ils voyagent seuls ou avec des adultes non-vaccinés. De manière générale, tout étranger devra se faire tester (test antigénique ou PCR) dans les trois jours avant de partir s'il est vacciné, ou dans la journée précédant le départ s'il n'est pas vacciné. Les mêmes exigences de test s'appliqueront aux citoyens américains et aux résidents permanents qui rentrent aux États-Unis. Selon la Maison Blanche, il appartiendra aux compagnies aériennes de vérifier, avant l'embarquement, les preuves de vaccination. Les États-Unis avaient déjà fait savoir qu'ils accepteraient tous les vaccins reconnus dans la procédure d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé (AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinopharm et Sinovac). Ils autoriseront aussi les combinaisons de vaccins différents pour la première dose et les rappels, a indiqué la Maison Blanche. Enfin, les compagnies aériennes devront recueillir auprès des voyageurs des informations permettant aux autorités sanitaires américaines de prendre contact avec eux après leur entrée sur le territoire, en cas d'infection ou de contact avec une personne infectée. (Belga)