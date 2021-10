Prévisions météo: retour au sec... Et puis du soleil et de la DOUCEUR

Aujourd'hui, la nébulosité sera variable à souvent abondante. Nous prévoyons encore quelques averses localisées, principalement cet avant-midi sur l'ouest et le nord-ouest; ailleurs le temps restera généralement sec. Au sud du sillon Sambre et Meuse, il fera très nuageux avec, le matin, de la brume ou du brouillard. Les maxima seront compris entre 9 degrés en Haute Belgique et 15 degrés dans l'ouest. Le vent sera dans l'ensemble modéré de sud-ouest.

Ce soir, on pourra s'attendre à quelques gouttes localement mais le temps restera généralement sec avec une nébulosité abondante. La nuit suivante, le temps deviendra généralement sec partout avec progressivement la possibilité d’éclaircies locales en Basse et Moyenne Belgique. En Haute Belgique, le ciel restera très nuageux avec risque de brume ou brouillard.

Les minima oscilleront entre 6 degrés en Ardenne et 10 degrés en Flandre. Le vent sera souvent modéré de sud-ouest.

17 degrés, temps sec et ensoleillé 3 jours d'affilée

Mercredi, le temps sera sec avec de larges éclaircies et des champs nuageux. En Ardenne, surtout en matinée, beaucoup de nuages bas seront présents et il y aura un risque de brouillard. Les maxima seront doux, se situant entre 11 degrés en Hautes-Fagnes et 17 degrés en plaine, sous un vent modéré et à la mer plutôt assez fort de sud-sud-ouest.

Jeudi, la journée sera ensoleillée mais toutefois, on peut s'attendre à de la grisaille matinale locale en Ardenne. Les maxima se situeront entre 12 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 17 degrés en Campine, sous un vent modéré de sud.

Vendredi, on devrait également bénéficier d'un temps sec avec du soleil mais aussi quelques voiles d'altitude, qui deviendront plus denses sur l'ouest du pays en fin de journée. Les maxima varieront de 12 degrés en Hautes-Fagnes à 17 degrés en plaine, sous un vent modéré de sud.

Ça se gâte ce week-end

Samedi matin, des éclaircies seront encore possibles sous un temps généralement sec puis plus tard en journée, une perturbation arrivera par l'ouest. Le ciel deviendra alors très nuageux avec des périodes de pluie ou des averses. Les maxima seront de l'ordre de 15 ou 16 degrés dans le centre. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud.

Dimanche, notre temps restera perturbé ou instable avec une nébulosité souvent abondante, des précipitations et un vent de sud-ouest assez soutenu. Les maxima seront de l'ordre de 14 degrés dans le centre.