Des associations veulent interdire la chasse les dimanches et jours fériés

Le collectif Stop Dérives Chasse, qui regroupe 76 associations naturalistes dont la Ligue royale pour la protection des oiseaux et Natagora, estime mardi dans La Dernière Heure que l'accès aux forêts ne devrait pas être limité aux promeneurs pendant cette période de l'année.

Le collectif plaide pour une interdiction de la chasse à cor et à cri les dimanches et jours fériés ainsi que la mise en oeuvre par le gouvernement des dispositions prévues par le Code forestier concernant l'obligation d'informer précisément le public des actions de chasse.

"Les chasses étant plus attractives les week-ends et jours fériés, celles-ci sont organisées lorsqu'il y a la plus grande utilisation socio-récréative des espaces forestiers. Plus généralement, certains chasseurs restreignent ou dissuadent l'accès aux massifs forestiers toute l'année pour assurer la quiétude de 'leur gibier' et rejettent des itinéraires balisés, restreignent l'accès des mouvements de jeunesse et pratiquent un affichage illégal des zones de quiétude ou ferment l'accès à des chemins et sentiers", dénonce le collectif dans son livre blanc Stop aux dérives de la chasse.