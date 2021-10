Énorme opération de police à Bruxelles ce matin: le parquet fédéral frappe un grand coup contre les trafiquants de drogue

Les services de police ont procédé, mardi matin, à des dizaines de perquisitions dans le cadre d'une enquête du parquet fédéral au sujet d'une organisation criminelle qui se livrerait à un trafic de drogue à grande échelle, selon une information de plusieurs médias, confirmée par le parquet fédéral. Celui-ci donnera plus d'informations lors d'une conférence de presse à 16h30.



Environ 80 % des perquisitions ont eu lieu à Bruxelles, mais des enquêteurs de la police judiciaire fédérale ont également perquisitionné des adresses en Flandre et en Wallonie. Ces perquisitions sont directement liées à des informations que la police continue d'extraire du réseau de messagerie cryptée Sky ECC, utilisé entre autres par les trafiquants de drogue, et qu'elle a mis au jour il y a quelques mois. L'opération de ce mardi vise une organisation criminelle albanaise, impliquée dans l'importation à grande échelle et la distribution internationale de cocaïne et d'autres stupéfiants provenant de Colombie, selon le parquet fédéral.

Lors de cette action, baptisée "Opération Sky", la police a procédé à des arrestations. Hier, des perquisitions avaient déjà été menées à Anvers, menant à 10 arrestations.