Alternance de nébulosité et d'éclaircies mardi après-midi

(Belga) Mardi après-midi, le temps sera souvent très nuageux avec encore la possibilité de l'une ou l'autre ondée, mais également des éclaircies par endroits, surtout sur la moitié ouest, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima atteindront 9 degrés en Hautes-Fagnes et 14 ou 15 degrés en plaine voire localement 16 degrés sur l'ouest. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest.

En soirée, il y aura d'abord de nombreux nuages bas avec encore la possibilité de quelques gouttes par endroits. En cours de nuit, davantage d'éclaircies devraient faire leur apparition à partir de la frontière française, mais le temps deviendra brumeux. En Ardenne, la nébulosité restera plus abondante avec la formation de brouillard qui pourra réduire la visibilité. Les minima seront compris entre 8 degrés en Hautes-Fagnes, 11 ou 12 degrés sur le centre et 13 degrés sur l'ouest. Mercredi, les éclaircies s'élargiront probablement dès le matin sur les régions de plaine. En Ardenne, les nuages bas devraient persister jusqu'en fin de matinée. L'après-midi, l'ensemble des régions profiteront d'un temps de plus en plus ensoleillé avec quelques voiles d'altitude. En Ardenne, il y aura toutefois des champs nuageux un peu plus nombreux. Le temps sera sec. Les maxima atteindront 12 degrés en Hautes-Fagnes et 15 à 16 degrés en plaine sous un vent souvent modéré de sud-sud-ouest. Jeudi, un anticyclone sur l'Europe de l'Est dirigera des courants méridionaux stables et assez doux vers nos régions. Le temps restera alors sec et ensoleillé avec des maxima de 12 ou 13 degrés en Hautes-Fagnes à 16 ou 17 degrés en plaine. Le matin, des nuages bas et/ou du brouillard devraient toutefois être localement présents sur le flanc sud de l'Ardenne. (Belga)