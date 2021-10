TikTok au Congrès américain pour évoquer son influence sur les enfants

Des représentants de TikTok, Snapchat et YouTube étaient auditionnés mardi par une commission sénatoriale américaine pour évoquer leur influence sur les enfants, qui sont de grands utilisateurs de ces plateformes.

Cette audition intervient quelques semaines après celle, devant la même commission au Commerce, de la lanceuse d'alerte Frances Haugen, qui a révélé, documents à l'appui, que des recherches internes à Facebook avaient montré que l'utilisation de son réseau social Instagram avait des effets néfastes sur une partie des adolescents qui l'utilisaient.

"TikTok, Snapchat et YouTube jouent tous un rôle majeur dans l'exposition des enfants à des contenus dangereux", a fait valoir la sénatrice Marsha Blackburn, qui co-préside la commission.

"Les réseaux sociaux peuvent offrir divertissement et opportunités éducatives", a écrit la commission en présentation de l'audition, "mais ces applications ont aussi été mal utilisées pour s'en prendre aux enfants et promouvoir des actes destructeurs, comme le vandalisme à l'école, des défis viraux qui font risquer la mort, le harcèlement, les troubles de l'alimentation, (...) et le détournement de mineurs."

De nombreux élus veulent légiférer pour inscrire dans les textes davantage de mesures protectrices des mineurs.

Snapchat a fixé à 13 ans l'âge minimum pour s'inscrire sur le réseau, tandis que TikTok et YouTube proposent des versions adaptées pour les plus jeunes, avec des filtres et des protections spécifiques.

Dans sa déclaration introductive, le responsable des affaires publiques de TikTok, Michael Beckerman, a énuméré une série de dispositifs destinés à protéger enfants et adolescents. La version pour jeunes utilisateurs (TikTok for Young Users) de moins de 13 ans ne permet ainsi pas de poster des vidéos ou de commenter les vidéos postées par d'autres.

Pour les 13-16 ans, le réseau social interdit les retransmissions en direct (livestream) et associe, par défaut, à ces jeunes utilisateurs un compte privé, ce qui signifie qu'il ne peut être consulté que par des personnes autorisées par le détenteur du compte.

"Il est toujours possible d'aller plus loin en matière de protection des enfants et des adolescents", a reconnu Michael Beckerman, assurant que le groupe poursuivait ses efforts en ce sens.

TikTok a affirmé, fin septembre, compter désormais plus d'un milliard d'utilisateurs actifs (au moins une connexion par mois).

En début d'audition, la sénatrice Blackburn a mis en avant le fait que le réseau social était une filiale du groupe chinois ByteDance. Pour l'élue, TikTok donne aux autorités chinoises "accès à nos enfants".