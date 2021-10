Coronavirus - Ostende demande à ses résidents de déjà observer les nouvelles règles

(Belga) La ville d'Ostende, station balnéaire de la côte belge, prie ses résidents d'observer au plus vite les nouvelles règles sanitaires, émises par le comité de concertation (Codeco) mardi soir. La ville espère convaincre les habitants à porter un masque dans l'espace public dès mercredi.

C'est à partir du 29 octobre que le port du masque sera à nouveau obligatoire dans l'espace public, et à partir du 1er novembre que le Covid Safe Ticket sera de mise pour accéder à l'horeca et aux salles de fitness, selon les décision du Codeco. Mais comme les contaminations au Covid-19 augmentent fortement à Ostende, la cellule de sécurité locale de la ville demande à chacun de se soumettre à ces obligations au plus vite, et en particulier de porter le masque dès mercredi. (Belga)