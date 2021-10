L'organe de surveillance pénitentiaire pointe la dureté des cachots

(Belga) Dans un rapport sur l'utilisation des cellules de punition et de sécurité dans les 36 prisons belges, le Conseil central de surveillance pénitentiaire (CCSP) déplore que ces cachots ne répondent pas aux balises édictées par l'arrêté royal de 2019, rapporte Le Soir mercredi.

Le CCSP exerce un contrôle indépendant sur les prisons et sur le traitement réservé aux personnes détenues. Son dernier rapport s'est basé sur un arrêté royal portant exécution de certains articles de la loi de principe de 2005 régissant la vie en prison. On y évoque la taille, l'hygiène, l'éclairage, le chauffage au sein des cachots. A bien des égards, les cellules n'y répondent pas. Pour ce qui est de la taille, si l'arrêté royal prévoit une surface au sol de minimum 10 m 2 , les superficies varient entre 5,7 m 2 et 13,5 m 2 . Question luminosité, pour un tiers des cas, il n'est toujours pas possible de lire un livre, même quand les néons sont allumés. Il y a d'ailleurs peu de livres à disposition, et il s'agit presque uniquement de livres religieux - le CCSP préconise plus de livres, et sur des thèmes plus variés. Les cachots sont dotés de W-C, mais sans aucune intimité pour deux tiers des cas. Pour ce qui est des matelas, ceux-ci sont parfois d'une hygiène "douteuse". Le CCSP demande au ministre de la Justice et à la Régie des bâtiments de procéder à la remise en conformité et à la modernisation de ces cachots où les détenus sont déjà privés de tout. Le Conseil demande aussi un enregistrement systématique des mises au cachot, alors que le rapport n'est pas en mesure de se baser sur des chiffres, l'administration pénitentiaire en étant avare. (Belga)