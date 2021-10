La Bourse de Paris digère les nombreux résultats (-0,10%)

La Bourse de Paris a ouvert en légère baisse de 0,10% mercredi après avoir atteint la veille son plus haut niveau en deux mois, digérant les nombreuses publications des entreprises.

L'indice vedette CAC 40 perdait 6,45 points à 6.760,06 points vers 09H25. La veille, il avait terminé en hausse de 0,80%, à son plus haut niveau depuis le 18 août.

"Les investisseurs continuent de se focaliser pleinement sur la période des résultats qui continue", écrivent les analystes de Saxo Banque.

Worldline ou Schneider Electric pour la cote parisienne ont notamment publié ce matin, en plus de Bic, M6, Sodexo ou encore Plastic Omnium sur l'indice élargi SBF 120.

Aux Etats-Unis, Alphabet (maison mère de Google) et Microsoft ont dépassé les attentes des investisseurs lors du troisième trimestre, dont les résultats ont été publiés après la clôture américaine, alors que Twitter a pu s'appuyer sur des revenus publicitaires résistants.

La tech fait une pause mercredi avant Amazon et Apple jeudi, mais d'autres grands noms américains, comme McDonald's ou Boeing, sont attendus.

Cette salve de chiffres que les investisseurs doivent digérer, occulte provisoirement les préoccupations macroéconomiques comme l'inflation, même à la veille d'une réunion de la Banque centrale européenne. D'autant plus qu'elle devrait "renvoyer les décisions importantes à la réunion suivante, en décembre", souligne Tangi le Libou, du courtier Aurel BGC.

En France, le moral des ménages est reparti à la baisse en octobre, les Français s'inquiétant davantage pour leur situation financière à venir et leur capacité d'épargne future, a rapporté l'Insee.

Worldline chute

Le spécialiste français des paiements électroniques Worldline chutait de 5,90% à 61,67 euros, après avoir perdu plus de 10% dans les premiers échanges, au lendemain de ses résultats et de l'annonce de son souhait de céder à court terme son activité de terminaux de paiement.

Schneider Electric salué

Schneider Electric signait la plus forte progression du CAC (+3,08% à 147,24 euros) après avoir confirmé ses objectifs annuels mercredi. Le géant français des équipements électriques et automatismes industriels a publié un chiffre d'affaires en hausse au troisième trimestre, grâce à une demande soutenue et malgré les problèmes d'approvisionnement et la hausse des coûts.

Seb, Scor, Bic et Sodexo félicités

De nombreuses entreprises du SBF 120 ayant publié leurs résultats ont été recherchées par les investisseurs.

Seb s'envolait de 14,25%, Scor de 7,84%, Bic de 5,89% et Sodexo de 6,63% vers 9H25, formant le quatuor de tête du SBF 120.

