Une maman dénonce un train "surchargé" le matin à Jurbise: une suroccupation 5 fois au cours des 2 derniers mois, se défend la SNCB

Chaque matin, le fils d'Isabelle, jeune adolescent de 13 ans, prend le train à Jurbise pour rejoindre la ville voisine de Mons où il va à l'école. Mais, selon cette maman, le train est surchargé, surtout depuis la mi-septembre, à tel point qu'il est "limite impossible de monter dedans" et que son fils est dès lors "toujours dans l'angoisse d'arriver en retard à l'école". Craignant que leur garçon ne puisse entrer dans son train, les parents attendent dans leur voiture à la gare jusqu'au moment où ils reçoivent la confirmation qu'il est bien installé. Conséquence: "Nous arrivons en retard au travail", râle Isabelle qui précise que jusqu'à présent leur débrouillard d'enfant n'a jamais loupé son train "car il force le passage". Le haut remplissage du train n'est pas une invention de leur fils. Le site internet et l'app de la SNCB affiche en temps réel le taux d'occupation de chaque train et régulièrement, Isabelle voit sur l'écran de son smartphone que le train est déjà complet avant d'arriver en gare de Jurbise. Elle nous a envoyé une capture d'écran à voir ci-dessous.

Isabelle s'est adressée à la SNCB via son site internet officiel, suggérant d'augmenter le nombre de wagons, mais à ce jour "aucune réponse n'a été faite", affirme-t-elle. Nous avons pris contact avec la SNCB pour savoir s'il y avait un problème le matin sur la ligne entre Bruxelles et Mons. Selon la porte-parole de la société de chemins de fer, la surcharge n'est pas systématique dans le train IC3727 Bruxelles-Jurbise-Mons que prend le fils d'Isabelle. "Ces deux derniers mois, nous avons constaté 5 fois une suroccupation, essentiellement car il circulait ces fois-là en composition réduite (ce train est habituellement composé de 6 voitures) à cause d’un problème technique à notre matériel roulant (il proposait alors 212 places assises au lieu de 424", informe-t-elle avant d'assurer que le taux d'occupation de chaque train fait l'objet d'un suivi quotidien, ceci afin de pouvoir agir rapidement s'il s'avère que la suroccupation d'un train n'est plus ponctuelle (liée à des incidents) mais bien permanente.

Le niveau de remplissage du train renseigné sur l'app et le site internet de la SNCB en temps réel

Profitons de ce bref reportage pour rappeler à celles et ceux d'entre vous qui ne la connaitraient pas qu'il existe donc une fonctionnalité bien utile sur l'app et le site internet de la SNCB qui vous permet de savoir en temps réel à quel degré le train que vous attendez est rempli. Appelée "MoveSafe", elle vous renseigne depuis septembre 2020. "L’indication du taux d’occupation d’un train se base sur des données connues - moyenne des derniers jours - et est ajustée en temps réel par les accompagnateurs de trains sur les étapes du trajet en cours", explique la porte-parole.