Aller au restaurant (à l’intérieur) sans présenter son covid safe ticket: c’est autorisé dans certains cas à Bruxelles et en Wallonie

Le covid safe ticket est obligatoire pour s’attabler dans un restaurant à Bruxelles depuis le 15 octobre. Il sera également requis à partir du 1er novembre en Wallonie. Mais il reste quelques exceptions que nous détaillons dans les lignes qui suivent.

Le covid safe ticket, soit le document en version électronique ou papier qui prouve une vaccination complète, un rétablissement ou un test négatif au coronavirus, est nécessaire pour manger à l’intérieur dans les restaurants de la capitale. Et ce sera le cas dans quelques jours, dès le 1er novembre en Wallonie.

Les terrasses ne sont pas comprises dans la nouvelle réglementation. Les clients peuvent donc y prendre place sans devoir présenter le fameux CST. Toutes les autres règles doivent y être respectées : un mètre 50 de distance entre les tables et huit personnes maximum par table.

A ce propos, les terrasses des établissements horeca situées dans les halls de gare et les centres commerciaux ne sont pas non plus soumises au covid safe ticket. Cela vaut même si ces galeries sont couvertes, tant en Wallonie qu’à Bruxelles.

La règle en Wallonie est spécifiée dans les questions et réponses du CST publiées par l’agence wallonne de la Santé, l’AVIQ. Et la mesure est la même dans la capitale. Nous avons obtenu confirmation auprès du cabinet du ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort.