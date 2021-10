 Le roi Philippe accepte de prendre la pose (et une petite pause) avant la suite de ses visites au Danemark (photos)

Le roi Philippe est arrivé lundi à Copenhague, au Danemark, pour une visite officielle axée sur le thème du travail et de l'Emploi. Le modèle danois présente la particularité de combiner un marché du travail flexible, des politiques proactives d'accès à l'emploi et une forte protection sociale, avec un accent particulier sur la formation tout au long de la vie professionnelle.

Après avoir visité une entreprise pharmaceutique hier, cette visite officielle prend un tour plus politique ce mercredi. Le Roi et les ministres rencontreront des représentants du gouvernement et de la commission parlementaire danoise en charge de l'Emploi.

Avant d'entamer cette journée et ces rencontres, le Roi a accepté de marquer une pause et de poser pour quelques photos dans les rues typiques de Copenhague, nous indique notre envoyée spéciale Chantal Monet qui suit actuellement la délégation royale.