Un temps sec jusque vendredi

(Belga) Le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux mercredi après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Les nuages seront plus nombreux au sud du sillon Sambre et Meuse, où du brouillard pourra encore traîner. Au fil des heures, un temps ensoleillé s'imposera sur toutes les régions. Les maxima se situeront entre 12 degrés en Ardenne et 17 degrés en plaine. Le vent sera modéré de sud­-sud­-ouest.

Ce soir et la nuit prochaine, le temps restera sec avec un ciel peu nuageux en Basse et Moyenne Belgique. Des nuages bas et du brouillard pourront par contre se former au sud du sillon Sambre et Meuse. Les minima seront compris entre 3 et 8 degrés. Dans certaines vallées ardennaises où le ciel restera dégagé, les températures pourront se rapprocher du 0 degré. Jeudi, le temps sera sec et ensoleillé avec des maxima de 10 degrés en Hautes­ Fagnes à 17 degrés en Campine. Le matin, des nuages bas et du brouillard traîneront sur le flanc sud de l'Ardenne. Le vent sera dans l'ensemble modéré de secteur sud, et faible à modéré de sud à sud­ est en Haute Belgique. La nuit de jeudi à vendredi, le ciel sera généralement serein. En fin de nuit, quelques voiles d'altitude pourront s'observer vers l'ouest au littoral, et un peu de grisaille n'est pas exclue près des frontières allemande et luxembourgeoise. Les minima oscilleront entre 6 degrés en Haute Belgique (voire un peu moins dans certaines vallées) et par endroits 12 degrés. (Belga)