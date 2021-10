Le CST obligatoire dans tous les cinémas dès vendredi

(Belga) Le Covid Safe Ticket (CST) sera nécessaire pour assister à un film au cinéma, dès vendredi qui marque le début des vacances d'Automne, a fait savoir mercredi dans un communiqué la Fédération des cinémas de Belgique (FCB). Cette décision intervient au lendemain du Comité de concertation (Codeco) qui a élargi le recours au Covid Safe Ticket, partout en Belgique dès le 1er novembre.

Dans un souci de sécurité pour le public et le personnel des salles de cinéma, "la Fédération des cinémas a décidé d'uniformiser les mesures pour tout le pays et de contrôler le CST dans tous les cinémas du territoire", affirme-t-elle. Le contrôle du CST sera effectué "pour chaque séance, indépendamment du nombre de visiteurs qu'elle accueille". La FCB, qui représente les principaux exploitants de salles de cinéma en Belgique, estime que cette règle claire "permettra au public d'enlever son masque dès qu'il aura passé le contrôle du CST et de profiter pleinement du film et des snacks et boissons dans la salle". (Belga)