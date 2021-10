Biden critique les actions "coercitives" de la Chine dans le Détroit de Taïwan

(Belga) Le président américain Joe Biden a critiqué mercredi les actions "coercitives" de la Chine dans le Détroit de Taïwan, dans un message adressé au sommet des pays de la région Asie-Pacifique auquel participe également le Premier ministre chinois.

S'exprimant par liaison vidéo, le président Biden a souligné que les Etats-Unis étaient "profondément préoccupés par les actions coercitives et agressives de la Chine... dans le Détroit de Taiwan", qui sépare la Chine continentale de Taïwan. Les tensions se sont accrues dans cette zone avec la multiplication des incursions aériennes chinoises à proximité de Taïwan, que Pékin considère comme une province devant être réunie, si nécessaire par la force, à la Chine. De telles actions "menacent la paix et la stabilité régionales", a ajouté le président américain selon un enregistrement de ses propos obtenu par l'AFP. Le sommet de l'Asie de l'Est, qui se tient sous une forme virtuelle cette année en raison de la pandémie de Covid-19, réunit 18 pays de la région Asie-Pacifique. Le Premier ministre chinois Li Keqiang y participe, de même que le président russe Vladimir Poutine et les dirigeants de la Corée du Sud et du Japon. Le sommet est organisé par de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean) qui compte dix pays. La semaine dernière, M. Biden avait déclaré à la télévision que les Etats-Unis étaient prêts à défendre l'île en cas d'attaque de la Chine. Et mardi, le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a réclamé une "participation significative" de Taïwan au sein des institutions des Nations unies, déclenchant une polémique avec la Chine. "Taïwan n'a aucun droit de participation à l'ONU", a rétorqué le lendemain à Pékin le porte-parole du Bureau des affaires taïwanaises, Ma Xiaoguang, rappelant que seuls des Etats souverains peuvent y adhérer. Le président Biden a également pris pour cibles mercredi les ambitions maritimes de Pékin, soulignant que les Etats-Unis étaient "pleinement engagés" dans la défense de "la liberté de navigation, des voies navigables ouvertes, d'une circulation commerciale sans entraves, y compris en Mer de Chine méridionale". La Mer de Chine méridionale et ses îles fait l'objet de revendications concurrentes de la Chine et plusieurs pays d'Asie du Sud-Est. Les Etats-Unis évoqueront également "les droits de l'homme dans le Xinjiang et au Tibet, et les droits de la population de Hong Kong". La Birmanie, pays en crise depuis la prise du pouvoir par le junte militaire en février, a été au centre de la réunion. Les Etats-Unis "se tiennent aux côtés du peuple de Birmanie et appellent le régime militaire à mettre fin à la violence, libérer tous les prisonniers politiques et revenir sur le chemin de la démocratie", a souligné le président américain. Mardi, M. Biden a eu des discussions séparées avec les dirigeants de l'ASEAN.