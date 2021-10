Coronavirus - Le masque à nouveau obligatoire en 5ème et 6ème primaire dans les écoles flamandes

(Belga) Le port du masque en classe redeviendra obligatoire pour les élèves de cinquième et sixième année de l'enseignement flamand, à partir du 8 novembre, soit après les vacances d'automne.

La décision a été prise mercredi soir lors de la concertation organisée entre le ministre flamand de l'enseignement Ben Weyts et les organisations faîtières de l'enseignement néerlandophone. Rien ne change dans l'enseignement secondaire. En matière de testing, seuls les élèves présentant les symptômes de la Covid-19 doivent être testés. Le coronavirus se répand à nouveau comme une traînée de poudre dans les écoles, notamment les écoles primaires. En Flandre, peu de choses vont changer. Comme par le passé, les jeunes de cinquième et sixième année de l'enseignement primaire devront à nouveau porter un masque buccal en classe. Une courte pause sans masque buccal est possible. À l'extérieur, les masques pourront être retirés pour autant que les élèves évitent tout contact physique intense, a précisé le ministre flamand de l'Éducation. Pour les élèves de l'enseignement secondaire, rien ne change. Le taux de vaccination élevé des jeunes de 12 à 18 ans en Flandre a joué en leur faveur. "Cela entraîne des taux d'infection beaucoup plus faibles et signifie que des mesures générales supplémentaires dans l'enseignement secondaire ne sont pas nécessaires pour le moment... Les écoles peuvent toujours prendre elles-mêmes des mesures supplémentaires si la situation locale le justifie", a rapporté le ministre Weyts. Enfin, la stratégie actuelle de quarantaine, qui maintient un grand nombre d'enfants à la maison, prendra fin. La nouvelle stratégie de dépistage sera la suivante: seuls les enfants de moins de 12 ans présentant des symptômes seront testés. Cela devrait réduire la pression sur les centres de soins primaires, les médecins et les centres d'orientation scolaire. Une classe ne sera mise en quarantaine pendant une semaine que si quatre contaminations sont détectées en une semaine dans une seule classe. Les règles entreront en vigueur après les vacances d'automne, le 8 novembre, et pourront rester en vigueur jusqu'aux vacances de Noël, mais il y aura une évaluation entre-temps. (Belga)