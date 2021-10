Intempéries - L'embouteilleur Chaudfontaine débloque un million pour la reconstruction de la commune

(Belga) Le site d'embouteillage d'eau minérale Chaudfontaine a officialisé ce mercredi lors d'un point presse le déblocage d'un million d'euros à destination de la commune de Chaudfontaine. Une somme qui lui permet de participer à la reconstruction de la région suite aux inondations survenues à la mi-juillet: 750.000 euros sont utilisés pour reconstruire deux écoles sinistrées de l'entité et 250.000 euros vont être mis à disposition de la Croix-Rouge pour délivrer des repas.

"Il s'agit d'une contribution très estimable qui nous permet de voir l'avenir de façon positive pour l'école du Val à Vaux-sous-Chèvremont et l'école de Chaudfontaine-Sources. Le fait de pouvoir garantir aux familles de pouvoir remettre leurs enfants dans une école dans de bonnes conditions est essentiel pour pouvoir maintenir la population localement", a commenté le bourgmestre calidifontain, Daniel Bacquelaine (MR). Dans un premier temps, des conteneurs ont été installés en attendant la réhabilitation complète des établissements, qui ne devrait arriver que lors de l'année scolaire prochaine. A plus long terme, des sorties scolaires éducatives seront également organisées grâce à cette enveloppe. Pour le bourgmestre, il s'agit d'un don essentiel pour que les enfants puissent rejoindre les bancs dans les meilleures conditions possibles. Cette action permet par ailleurs à l'embouteilleur de réaffirmer son ancrage local. L'entreprise elle-même a été fortement touchée par les inondations. "Il y a des liens qui sont très forts entre le site d'embouteillage et la commune", confirme Achmed Boumrah, directeur des lieux. "Cette catastrophe a soudé davantage nos collaborateurs qui ont fait preuve d'une grande solidarité et de résilience". Au lendemain des inondations, les employés avaient aussi accepté d'aider bénévolement les familles sinistrées. L'ambition était d'accumuler 250 jours de travail bénévole : l'objectif est dépassé avec 280 jours bénévoles comptabilisés.