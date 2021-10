Grève du zèle de la police à Brussels Airport vendredi

(Belga) Une grève du zèle de la police aéroportuaire à Brussels Airport est prévue vendredi alors que pas moins de 50.000 passagers sont attendus ce jour de veille du congé d'automne, rapporte Het Laatste Nieuws jeudi.

"Les personnes aux contrôles des frontières vont réaliser leur travail de manière approfondie, ce qui hélas va provoquer de longues files d'attente", affirme Luc Breugelmans du syndicat ACOD/CGSP. Selon lui, la police ne dispose pas d'assez de temps pour vérifier les documents d'identité. "Les agents sont pressés et font des erreurs." Le manque de personnel est aussi source de mécontentement, de même que les promesses d'augmentation salariale qui ne sont pas tenues. Le choix de la date pour cette action syndicale n'est pas une coïncidence. "Bien sûr, l'effet sera plus conséquent. Ce n'est pas chouette pour les voyageurs, mais il vaut mieux maintenant que lors de l'été prochain". Brussels Airport - qui invite déjà les voyageurs à se présenter bien à temps à cause des contrôles sanitaires plus conséquents - affirme que tout est fait pour minimiser les temps d'attente. (Belga)