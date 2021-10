Rugby: Anton Segner, l'Allemand qui veut devenir All Black

Un Allemand chez les Baby Blacks: Anton Segner, originaire de Francfort, est sur la voie royale pour porter un jour le mythique maillot des All Blacks, après avoir déjà revêtu celui des moins de 20 ans.

Alors que les Néo-Zélandais ont démarré leur tournée d'automne par une démonstration (104-14) face aux Etats-Unis le week-end dernier et affrontent le pays de Galles samedi à Cardiff, Segner perfectionne son rugby dans le championnat des provinces, en Nouvelle-Zélande.

Son but ultime: jouer pour les All Blacks, pour lesquels il sera éligible en 2022, après cinq ans passés en Nouvelle-Zélande.

Un rêve fou tant le rugby est un sport mineur en Allemagne, pays qui ne s'est jamais qualifié pour une phase finale de Coupe du monde.

Mais Outre-Rhin, où le football est roi, le joueur de 20 ans n'a jamais eu d'yeux que pour le ballon ovale, depuis ses débuts au SC Franfort 1880, où il était souvent entraîné par des Néo-Zélandais.

"Le rugby est à la Nouvelle-Zélande ce que le football est à l'Allemagne, chaque enfant est né avec un ballon sous le bras", confie Segner à l'AFP lors d'un entretien au téléphone.

En 2017, il décolle pour l'île du Sud (dont la principale ville est Christchurch) et s'inscrit au prestigieux Nelson College, avec pour ambition de marcher dans les pas du centre David Havili, ancien élève qui fait les beaux jours des Blacks.

- "Je m'entraînais à faire le haka" -

Depuis, le troisième ligne a connu une ascension fulgurante: nommé capitaine de l'équipe première un an après son arrivé au Nelson College, il est sélectionné pour l'équipe des écoles de Nouvelle-Zélande, premier échelon du parcours pour devenir All Black.

"C'était incroyable, un immense honneur", décrit-il, dans son anglais avec l'accent néo-zélandais.

Pour sa première sous la tunique noire, il a dû exécuter le haka, sans peur : "je m'entraînais devant mon miroir quand j'avais 10 ou 11 ans, en Allemagne", révèle Segner.

Grâce à ses bonnes performances, il signe en 2020 son premier contrat professionnel avec Tasman Mako, qui représente la baie de Tasman dans le championnat national des provinces néo-zélandaises (NPC).

"J'ai eu la chance d'apprendre des meilleurs", confie Segner, qui compte Havili, Ethan Blackadder et Finlay Christie comme partenaires qui participent tous trois à la tournée automnale avec les All Blacks.

Depuis, Segner a disputé des matches importants, comme la finale du NPC remportée 13-12 contre Auckland, au légendaire Eden Park.

"Probablement le match le plus dur" depuis son arrivée en Nouvelle-Zélande, mais une performance remarquée par l'entraîneur Andrew Goodman : "il a été bon sur plusieurs séquences, ce qui est bien pour un joueur aussi jeune."

"Il est pleinement dans le rugby, c'est l'un des derniers à quitter l'entraînement et il pose beaucoup de questions", loue Goodman, admiratif.

- "Né pour jouer" -

Sa progression se poursuit chez les Crusaders, franchise la plus titrée du Super Rugby, où il hérite du capitanat chez les moins de 20 ans, et a le privilège de côtoyer à l'entraînement Sam Whitelock (128 sélections), Scott Barrett (48 sel.) et Codie Taylor (54 sel.), entre autres.

"J'avais des étoiles dans les yeux", raconte Segner, qui avoue avoir hésité à plaquer ses idoles. "Si j'en avais blessé un, j'aurais probablement été rapatrié en Allemagne", plaisante-t-il.

Segner est désormais tourné vers un seul objectif: bénéficier d'un "solide temps de jeu" pour Tasman, ce qui accroîtrait ses chances d'obtenir un contrat à temps plein dans le Super Rugby.

Son parcours est suivi de près en Allemagne, où le jeune troisième-ligne n'est pas retourné depuis deux ans à cause des restrictions sanitaires.

"C'est une histoire incroyable, un jeune Allemand meilleurs que les Néo-Zélandais de son âge", s'enthousiasme Tilo Barz, à la tête des équipes de jeunes dans le premier club de Segner, à Franfort.

"Les gens demandent souvent pourquoi il ne joue pas pour l'Allemagne, mais c'est tout simplement parce qu'il est trop fort, il joue à un autre niveau !"

Pourra-t-il un jour jouer pour les All Blacks ? "Je ne vois pas pourquoi il n'y parviendrait pas, il a la personnalité pour, et l'envie d'apprendre, tout est possible pour lui", juge son entraîneur en Nouvelle-Zélande. "Il est né pour ça."