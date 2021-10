Nouvelles images sidérantes après l'éruption volcanique à La Palma: des rues et maisons entièrement ensevelies sous l'épaisse couche de cendres

Cela fait plus d'un mois qu'un volcan s'est réveillé sur l'île de La Palme, dans les Canaries. Depuis, les habitants vivent avec des coulées de lave, les fumées mais aussi des kilos de cendres. Les nouvelles images sont, une fois encore, sidérantes...

Quand il ne crache pas de lave, ce sont des cendres... D'énormes nuages épais sont projetés dans le ciel à plusieurs centaines de mètres d'altitude, avant de retomber sur terre et s'accumuler sans cesse. Certaines zones ne sont plus que dunes de cendres.

Ailleurs, dans les villages, les rues et les maisons sont partiellement ensevelies. Tout est gris. Si on peut rien faire face à la lave, on peut se battre avec les cendres mais il faut du courage. Certains habitants travaillent dur, à coups de pelle, pour nettoyer et évacuer les cendres, tenter d'effacer les traces et retirer la poussière... Il faut reprendre aux volcans ce qui n'est pas détruit.

Mais l'éruption n'est pas finie. Il leur faudra reprendre le travail dans les prochains jours pour ne pas se laisser dépasser par le niveau des cendres qui continuent de s'accumuler.