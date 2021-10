Carte européenne des infections: la Wallonie et Bruxelles passent au rouge foncé

La Flandre s'était parée à son tour de rouge la semaine passée sur la carte sanitaire présentant l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Europe. Ce jeudi, Bruxelles et la Wallonie sont passées à un niveau supérieur: le rouge foncé. À l'exception de quelques régions vertes en Espagne et en Italie, les pays européens tirent de l'orange au vermeil, voire pourpre.

La France et la Suède délaissent leur manteau vert pour endosser la couleur orange, tandis que la Pologne et la Norvège virent de l'émeraude au rouge sans transition.



Source: carte de l'ECDC produite le 28 octobre 2021

A titre de comparaison, voici la carte d'il y a une semaine, en date du 21 octobre:





Que signifient les couleurs?

Chaque jeudi, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) met à jour sa carte géographique du Covid, en se basant pour chaque région sur l'incidence sur 14 jours (soit le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants calculé sur les deux semaines antérieures), le nombre de dépistages effectués et le pourcentage de tests revenus positifs des laboratoires au cours des 14 derniers jours.

Une région adopte la couleur rouge dans deux cas de figure: lorsque l'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants sur 14 jours, oscille entre 75 et 200 avec un taux de positivité supérieur à 4%, ou lorsque l'incidence est comprise entre 200 et 500, quel que soit le taux de positivité. Le code rouge foncé s'applique peu importe le taux de positivité quand le nombre de cas pour 100.000 habitants dépasse les 500. La couleur orange, elle, est appliquée lorsque l'incidence est de moins de 50 avec un taux de positivité supérieur à 4%, lorsque l'incidence se situe entre 50 et 75 et le taux de positivité au-dessus de 1% ou lorsque l'incidence se situe entre 75 et 200 mais que le taux de positivité se situe en dessous de 4%.

Ce code couleurs permet aux États membres de l'Union européenne de fixer des conditions de voyage vers d'autres pays et d'entrée sur leur territoire (quarantaine obligatoire, soumission d'un test négatif). L'UE élabore des recommandations mais ce sont les États membres qui décident quelles conditions ils entendent imposer aux personnes revenant de zones verte, orange ou rouge. Ainsi, dès 12 ans, les Belges non vaccinés et sans certificat de guérison qui mettent le cap vers un pays européen dans le rouge doivent se faire tester à leur retour dans le Royaume.

Attention: les règles belges ne seront mises à jour que samedi

Les autorités belges ont également publié la nouvelle carte européenne sur internet, mais mettent en garde les citoyens. "Cette carte est publiée à titre indicatif, les mises à jour nationales officielles pour la Belgique ont lieu le samedi", précisent les autorités.

Les codes de couleur à utiliser pour l'évaluation des risques (par exemple pour le formulaire de localisation des passagers) sont ceux publiés sur ce site des autorités belges: https://www.info-coronavirus.be/fr/code-couleur-par-pays/