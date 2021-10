Cisjordanie: accès restauré à l'une des plus vastes mosaïques au monde

L'une des plus vastes mosaïques au monde a été présentée au public jeudi, à Jéricho, en Cisjordanie occupée, après des années de travaux de conservation, a constaté une équipe de l'AFP.

Cette mosaïque d'une superficie de 836 m2 avait été découverte dans les années 1930 dans le cadre de fouilles sur les vestiges du palais du calife ommeyyade Hisham Ibn Abdel Malik, à Jéricho, au pied de la mer Morte.

La pièce en mosaïque ressemble à un tapis en tissu étalé sur le sol avec des images d'un lion attaquant un cerf, ce qui symbolise la guerre, et de deux gazelles, représentant la paix.

Au cours des cinq dernières années, le site avait été fermé aux touristes en raison de travaux évalués à 12 millions de dollars et réalisés avec l'aide du Japon, visant à couvrir les mosaïques pour mieux les protéger.

L'accès à la Cisjordanie, où siège l'Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, est contrôlé par Israël. Or l'Etat hébreu a confirmé mercredi la réouverture, à partir du 1er novembre, de ses frontières aux touristes étrangers vaccinés.

"Cette mosaïque contient plus de cinq millions de pièces et elle a une couleur naturelle très distinctive, avec des pierres de Palestine", a déclaré à l'AFP le sous-secrétaire du ministère palestinien du Tourisme et des Antiquités, Saleh Tawafsha, en marge du dévoilement de cette mosaïque.

"Nous espérons que l'annonce de l'ouverture des portes aux visiteurs pour accéder au site contribuera à augmenter le nombre de touristes à Jéricho", a ajouté ce responsable.