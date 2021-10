Le couple royal se rendra en Italie début décembre pour une visite d'Etat

(Belga) Le roi Philippe et la reine Mathilde effectueront une visite d'Etat en Italie du 1er au 3 décembre, à l'invitation du président de la République Sergio Mattarella, a annoncé jeudi le palais royal.

Les souverains seront accompagnés des ministres-présidents Elio Di Rupo, Rudi Vervoort, Jan Jambon, Pierre-Yves Jeholet et Oliver Paasch, de la ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, ainsi que du secrétaire d'État pour la Relance et les Investissements stratégiques, Thomas Dermine. Cette visite d'Etat devait se dérouler en mars 2020 mais avait été reportée en raison de l'épidémie de coronavirus. Lors des trois jours en Italie, le couple royal et les responsables politiques se rendront d'abord à Rome pour y rencontrer entre autres le président Mattarella, le président du Conseil Mario Draghi ainsi que le maire de Rome fraîchement élu Roberto Gualtieri. Une entrevue avec la communauté chrétienne Sant'Egidio, active dans l'engagement auprès des plus pauvres, est également prévue, a indiqué le Palais dans un communiqué. La dernière journée de la visite se déroulera à Milan (nord) et prévoit notamment une réunion en compagnie du maire réélu Giuseppe Sala. (Belga)