Rugby: les All Blacks pour la 100e de Beauden Barrett face aux Gallois

Le demi d'ouverture des All Blacks Beauden Barrett connaîtra sa 100e sélection lors du Test-match face au pays de Galles samedi à Cardiff.

L'ouvreur de 30 ans, qui a connu sa première cape en 2012, s'apprête à affronter les Gallois en Test-match pour le huitième fois, devenant par la même occasion le 11e All Black à atteindre la barre mythique des 100 sélections.

"C'est un moment très spécial pour Beauden et sa famille et c'est aussi un moment spécial pour cette équipe et son héritage", a déclaré l'entraîneur des Néo-Zélandais Ian Foster après avoir révélé son XV de départ jeudi.

"C'est un leader primordial, il a été capitaine des All Blacks, il est vice-capitaine lors de cette tournée et il a une grosse influence sur et en dehors du terrain", a ajouté le sélectionneur.

"L'opportunité de pouvoir jouer ce 100e match dans ce stade contre le pays de Galles est très spéciale", a poursuivi Foster, avant la rencontre samedi à 18h15.

Les All Blacks, qui n'ont plus perdu contre le XV du Poireau depuis 1953, débutent leur tournée européenne après une victoire écrasante 104-14 contre les Etats-Unis samedi.

Nouvelle-Zélande:

Jordie Barrett - Jordan, Lienert-Brown, Havill, Rieko Ioane - Beauden Barrett, Perenara - Ardie Savea, Papalli, Blackadder - Whitelock (cap), Retallick - Laulala, Taylor, Moody

Remplaçants: Taukei'aho, Tu'inukuafe, Tupou Vaa'i, Akira Ioane, Weber, Mo'unga, Reece

Entraîneur: Ian Foster (NZL)