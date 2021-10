Alerte santé: ne consommez pas ce jambon si vous l'avez acheté ces 7 derniers jours

Les supermarchés Colruyt et OKay rappellent vendredi le "jambon cuit dégraissé" sans gluten conditonné en paquet de 500 grammes de la marque Boni Selection en raison de la présence de la bactérie listeria monocytogenes, détectée lors d'un contrôle interne.

Le produit, qui porte le numéro 27244, arbore une date limite de consommation (DLC) fixée au 11/11/2021 et était disponible à la vente entre le 22 et le 28 octobre. En concertation avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), ce jambon a été retiré des rayons.

Les clients qui ont acheté ce produit sont priés de ne pas le consommer et peuvent le rapporter au magasin, où il leur sera remboursé.

Une infection par la bactérie listeria monocytogenes peut être dangereuse pour les jeunes enfants, les femmes enceintes (risque de fausse couche), les personnes immunodéprimées et les personnes âgées. Les symptômes liés à une intoxication se déclarent entre deux et 60 jours après l'ingestion et sont les suivants: nausées et vomissements, crampes abdominales, diarrhée ou constipation, maux de tête et fièvre persistante, faisant penser à un état grippal.

Le service clientèle de Colruyt Group est joignable au 0800/99.124 pour plus de renseignements.